Срочно!!!!Стекольщик взялся нарезать 120 стекол для рам. За каждое стекло , нарезанное правильно, ему платили 38 руб , а за каждое испорченные стекло с него удерживали 82 руб . По окончании работы стекольщик получил 3360 руб. С...
Математика
Срочно!!!!Стекольщик взялся нарезать 120 стекол для рам. За каждое стекло , нарезанное правильно, ему платили 38 руб , а за каждое испорченные стекло с него удерживали 82 руб . По окончании работы стекольщик получил 3360 руб. Сколько стёкол он нарезают неправильно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38x-82(120-x)=3360 38x-82*120+82x=3360 120x=3360+9840 120х=13200 x=110
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