Срочно!!!!Стекольщик взялся нарезать 120 стекол для рам. За каждое стекло , нарезанное правильно, ему платили 38 руб , а за каждое испорченные стекло с него удерживали 82 руб . По окончании работы стекольщик получил 3360 руб. С...

Математика

Срочно!!!!Стекольщик взялся нарезать 120 стекол для рам. За каждое стекло , нарезанное правильно, ему платили 38 руб , а за каждое испорченные стекло с него удерживали 82 руб . По окончании работы стекольщик получил 3360 руб. Сколько стёкол он нарезают неправильно?

Автор: Гость