Срочно! таблица по истории: 1столбец-вид искусства 2столбец- жанр произведения и??и вид 3столбец название и автор в 1 столбец 1 литература 2архитектура 3живопись ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО 7КЛАСС . ПРОШУ!!!!!
История
Срочно! таблица по истории: 1столбец-вид искусства 2столбец- жанр произведения и??и вид 3столбец название и автор в 1 столбец 1 литература 2архитектура 3живопись ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО 7КЛАСС . ПРОШУ!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 столбец - вид искусства: • Литература • Архитектура • Живопись 2 столбец - жанры произведения или вид: • Лирика, Романтика • Дома, постройки, статуи • Декоративная живопись, пейзаж, миниатюра 3 столбец - названия и авторы: • Лермонтов, Ломоносов, Пушкин • Адам Роберт, Микеланджело Буонароти • Леонардо Да Винчи, Сальвадор Дали
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