Срочно! таблица по истории: 1столбец-вид искусства 2столбец- жанр произведения и??и вид 3столбец название и автор в 1 столбец 1 литература 2архитектура 3живопись ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО 7КЛАСС . ПРОШУ!!!!!

История

Срочно! таблица по истории: 1столбец-вид искусства 2столбец- жанр произведения и??и вид 3столбец название и автор в 1 столбец 1 литература 2архитектура 3живопись ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТО 7КЛАСС . ПРОШУ!!!!!

Автор: Гость