СРОЧНО, ТОЛЬКО СДЕЛАЙТЕ ВСЁ! ДАЮ 30 БАЛЛОВ Прочитайте и определите Верны ли следующие утверждения обведите кружком да или нет в случае если утверждение неправильно внизу Запиш ите верный ответ Германцев считают иск...
СРОЧНО, ТОЛЬКО СДЕЛАЙТЕ ВСЁ! ДАЮ 30 БАЛЛОВ Прочитайте и определите Верны ли следующие утверждения обведите кружком да или нет в случае если утверждение неправильно внизу Запиш ите верный ответ Германцев считают искусными мастерами знавшим и секреты производства украшений из золота серебра и драгоценных камней Германцы строили города Германское общество было обществом равных Свободные воины земледельцы составляли основную массу племени Германцы строили храмы
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. да они строили города 2.Германское сообщество было обществом СВОБОДНЫХ,но не равных 3.да 4.в отличии от римлян, они НЕ строили храмов,они считали что великим богам не подобает быть заключенными в стенах