СРОЧНО, ТОЛЬКО СДЕЛАЙТЕ ВСЁ! ДАЮ 30 БАЛЛОВ Прочитайте и определите Верны ли следующие утверждения обведите кружком да или нет в случае если утверждение неправильно внизу Запиш ите верный ответ Германцев считают иск...

СРОЧНО, ТОЛЬКО СДЕЛАЙТЕ ВСЁ! ДАЮ 30 БАЛЛОВ Прочитайте и определите Верны ли следующие утверждения обведите кружком да или нет в случае если утверждение неправильно внизу Запиш ите верный ответ Германцев считают искусными мастерами знавшим и секреты производства украшений из золота серебра и драгоценных камней Германцы строили города Германское общество было обществом равных Свободные воины земледельцы составляли основную массу племени Германцы строили храмы