СРОЧНО! Умножения дробей Укажите числа обраные данным. а)1/2;1/3;2/5;5/3; Б)5/6;6/5;3/1;8/1 В)2; 3; 4; 1. Умоляю помогите!!!!!!!!
Математика
СРОЧНО! Умножения дробей Укажите числа обраные данным. а)1/2;1/3;2/5;5/3; Б)5/6;6/5;3/1;8/1 В)2; 3; 4; 1. Умоляю помогите!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2\1,3/1,5/2,3/5 б)6/5 ,5/6,1/3,1/8 в)1/2,1/3,1/4,1/1.
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