срочно !!!!утром для поливки цветов принесли 60 литров воды в 10 одинаковых вёдрах а вечером принесли 36 литров в таких же вёдрах сколько вёдер воды принесли вечером

Математика

срочно !!!!утром для поливки цветов принесли 60 литров воды в 10 одинаковых вёдрах а вечером принесли 36 литров в таких же вёдрах сколько вёдер воды принесли вечером

Автор: Гость