срочно !!!!утром для поливки цветов принесли 60 литров воды в 10 одинаковых вёдрах а вечером принесли 36 литров в таких же вёдрах сколько вёдер воды принесли вечером
Математика
срочно !!!!утром для поливки цветов принесли 60 литров воды в 10 одинаковых вёдрах а вечером принесли 36 литров в таких же вёдрах сколько вёдер воды принесли вечером
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60:10=6 л - вместимость 1 ведра 2) 36:6=6 ведер
Гость:
60:10=6 литров воды вмещает каждое ведро 36:6=6 ведер воды принесли вечером. Ответ: 6 ведер воды
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