Срочно в банках сидят жуки и пауки их общее количество ножек 54 у каждого паука по 8 ног а у каждого жука по 6. Сколько в банках может быть жуков а сколько пауков??? Плииииииззз
Математика
Срочно в банках сидят жуки и пауки их общее количество ножек 54 у каждого паука по 8 ног а у каждого жука по 6. Сколько в банках может быть жуков а сколько пауков??? Плииииииззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня получилось 3 паука и 5 жуков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Художник изготовил 35 багетов, что составило 5 /8 всех его багетов. Сколько багетов ему ещё осталось сделать?
Русский язык
Математика