Срочно в банках сидят жуки и пауки их общее количество ножек 54 у каждого паука по 8 ног а у каждого жука по 6. Сколько в банках может быть жуков а сколько пауков??? Плииииииззз

Математика

Срочно в банках сидят жуки и пауки их общее количество ножек 54 у каждого паука по 8 ног а у каждого жука по 6. Сколько в банках может быть жуков а сколько пауков??? Плииииииззз

Автор: Гость