СРОЧНО!!! В каких случаях знак неравенства использован ПРАВИЛЬНО? а) 0,3 gt; 1/5 б) 1/2 lt; 0, 25 в) 17/40 gt; 0, 35 г) -3/8 lt; -0,1 С пояснением, пожалуйста

Алгебра

СРОЧНО!!! В каких случаях знак неравенства использован ПРАВИЛЬНО? а) 0,3 gt; 1/5 б) 1/2 lt; 0, 25 в) 17/40 gt; 0, 35 г) -3/8 lt; -0,1 С пояснением, пожалуйста

Автор: Гость