СРОЧНО!!! В каких случаях знак неравенства использован ПРАВИЛЬНО? а) 0,3 gt; 1/5 б) 1/2 lt; 0, 25 в) 17/40 gt; 0, 35 г) -3/8 lt; -0,1 С пояснением, пожалуйста

Алгебра
СРОЧНО!!! В каких случаях знак неравенства использован ПРАВИЛЬНО? а) 0,3 gt; 1/5 б) 1/2 lt; 0, 25 в) 17/40 gt; 0, 35 г) -3/8 lt; -0,1 С пояснением, пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 0,3 > 1/5 0,3 > 0,2 Правильно Б) 1/2 < 0,25 0,5 > 0,25 Неправильно В) 17/40 > 0,35 17/40 > 7/20 17/40 > 14/40 Правильно Г) - 3/8 < - 0,1 - 30/80 < - 8/80 Правильно Ответ А) ; В) ; Г)
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