СРОЧНО!!!В настоящее время известна не одна сотня пород собак: охотничьи, декорати??ные, пастушьи, собаки для патрульно - постовой службы. Ответьте на вопросы. 1. Можно ли утверждать, что у каждой из этих пород имеется свой ди...

Биология
СРОЧНО!!!В настоящее время известна не одна сотня пород собак: охотничьи, декорати??ные, пастушьи, собаки для патрульно - постовой службы. Ответьте на вопросы. 1. Можно ли утверждать, что у каждой из этих пород имеется свой дикий предо? Ответ поясните. 2. Можно ли утверждать, что все эти породы выведены человеком путем бессознательного искусственного отбора? Ответ поясните.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Тело массой m1=6,0 кг под действием равнодействующей силы, модуль который F1=15H, получ??ет некоторое ускорение. Тело какой массы под действием рав...
Ответить
Русский язык
Лексика изучает слово с точки зрения его ........... значения.Слово с точки зрения его ??рамматических признаков изучает............ Допишите предл...
Ответить
Алгебра
Найдите корни уравнений: 3х + 1 дробн.черт х-2 = 2х-10дробн. Чертх+1 х+2 дробн.черт х-1 + х дробн.черт х + 1= 6 дробн.черт х^2-1 Помогите сро...
Ответить
История
Чем отличается Рим от других городов?
Ответить
Биология
Летучая мышь относится к птицам
Ответить