СРОЧНО!!!В настоящее время известна не одна сотня пород собак: охотничьи, декорати??ные, пастушьи, собаки для патрульно - постовой службы. Ответьте на вопросы. 1. Можно ли утверждать, что у каждой из этих пород имеется свой ди...

Биология

СРОЧНО!!!В настоящее время известна не одна сотня пород собак: охотничьи, декорати??ные, пастушьи, собаки для патрульно - постовой службы. Ответьте на вопросы. 1. Можно ли утверждать, что у каждой из этих пород имеется свой дикий предо? Ответ поясните. 2. Можно ли утверждать, что все эти породы выведены человеком путем бессознательного искусственного отбора? Ответ поясните.

Автор: Гость