Срочно! В школе капал кран (примерно 1 капля в секунду). Вова провёл эксперимент и п??дсчитал, сколько воды теряется в сутки. Как вы думаете, сколько получилось в литрах?
География
Срочно! В школе капал кран (примерно 1 капля в секунду). Вова провёл эксперимент и п??дсчитал, сколько воды теряется в сутки. Как вы думаете, сколько получилось в литрах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исходим из того что 1 капля 40миллиграмм -и получим в одном литре 25000 капель у нас получилось за сутки -86400 капель переведем в литры и получим 3.5 литра
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