Срочно! В школе капал кран (примерно 1 капля в секунду). Вова провёл эксперимент и п??дсчитал, сколько воды теряется в сутки. Как вы думаете, сколько получилось в литрах?

География
Срочно! В школе капал кран (примерно 1 капля в секунду). Вова провёл эксперимент и п??дсчитал, сколько воды теряется в сутки. Как вы думаете, сколько получилось в литрах?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исходим  из  того  что 1 капля 40миллиграмм -и получим в  одном  литре 25000 капель у  нас  получилось  за  сутки  -86400 капель   переведем  в литры  и получим 3.5 литра 
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