Срочно!!! В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу са мого узла в этой сети. Обычно маска записывае...

Срочно!!! В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу са мого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске. Например, если IP-адрес узла равен 178.65.255.19, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети равен 178.65.240.0. По заданным IP-адресу узла и адресу сети определите наибольшее возможное значение второго слева байта маски. Ответ запишите в виде десятичного числа. IP-адрес узла: 217.119.130.15 Адрес сети: 192.103.0.13