Срочно в трех бидонах было всего 144 литра молока .В первом бидоне было у литров мол??ка ,во втором на 12 литров меньше чем в первом, а в третьем на 24 литра больше .Сколько литров молока было в рервом бидоне?

Математика

Срочно в трех бидонах было всего 144 литра молока .В первом бидоне было у литров мол??ка ,во втором на 12 литров меньше чем в первом, а в третьем на 24 литра больше .Сколько литров молока было в рервом бидоне?

Автор: Гость