Срочно в трех бидонах было всего 144 литра молока .В первом бидоне было у литров мол??ка ,во втором на 12 литров меньше чем в первом, а в третьем на 24 литра больше .Сколько литров молока было в рервом бидоне?

Математика
Срочно в трех бидонах было всего 144 литра молока .В первом бидоне было у литров мол??ка ,во втором на 12 литров меньше чем в первом, а в третьем на 24 литра больше .Сколько литров молока было в рервом бидоне?
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Гость:
Вот . крч простое уравнение
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