СРОЧНО!!! Все 5-буквенные слова, составленные из букв И, К, Р, А, записаны в особом, н?? алфавитном порядке. Вот начало списка: 1. ИИИИИ 2. ИИИИК 3. ИИИИР 4. ИИИИА 5. ИИИКИ …. Укажите номер слова АКИРИ.
Информатика
СРОЧНО!!! Все 5-буквенные слова, составленные из букв И, К, Р, А, записаны в особом, н?? алфавитном порядке. Вот начало списка: 1. ИИИИИ 2. ИИИИК 3. ИИИИР 4. ИИИИА 5. ИИИКИ …. Укажите номер слова АКИРИ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
841 Подставляем вместо и - 0 к - 1 р - 2 а - 3 Записываем АКИРИ, как 31020 в четверичной и переводим в десятичную, получаем 840, т.к. первая позиция 00000(иииии) была единицей, прибавляем 1 Получаем 841
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