Срочно все эти слова отнесите либо к историзму , архаизму,неологизму бонус боярин, уравнение, аккорд,ведать,ланиты ,дресс-кот ,очи,

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Срочно все эти слова отнесите либо к историзму , архаизму,неологизму бонус боярин, уравнение, аккорд,ведать,ланиты ,дресс-кот ,очи,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
боярин, ,ведать,ланиты ,очи - архаизмы (устар.) уравнение, аккорд - профессиональные (матем, музык.) дресс-кот - заимствованное (англ.)
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