СРОЧНО !!!!! все возможное наибольшее число, кратное 9,подслушивала вместо звездочк?? нужные цифры :а)2*76* б) 38*6* в)*47*3 г) 73*8* д )30*1* е)2*3*0

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Как узнать, что число делиться на 9? Для этого надо сложить все цифры числа, и сумма должна делиться на 9. пример: 2*76* 2+7+6=15 оно не делится на 9, ближайшее число, которое делится на 9 - 18 если к 15 прибавить 1 и 2 получиться 18, значит вместо * должны быть 1 и 2 вот так 21762 или 22761 проверяем 2+1+7+6+2=18 оно делится на 9 значит подходит теперь 22761 2+2+7+6+1=18 и это тоже делится значит подходит так же можно поставить 6 и 6, 5 и 7 или 7 и 5, 8 и 4 и т.д. проверяем 25767 2+5+7+6+7=27 27 делится на 9 значит подходит