срочно!!! Выпишите несогласованные определения с гл. словом 1)Народная поэзия ока??ала значительное влияние на литературу Древней Руси. Древнейшие записи произведений фольклора относятся к XVII веку ,а основные материалы соста...

Русский язык
срочно!!! Выпишите несогласованные определения с гл. словом 1)Народная поэзия ока??ала значительное влияние на литературу Древней Руси. Древнейшие записи произведений фольклора относятся к XVII веку ,а основные материалы составляют записи XVIII-XIX веков. Однако народная поэзия в средневековую эпоху проходила через века ,почти не меняясь. 2)Былины-героические эпические песни,повествующие о богатырях,наделенных огромной физической мощью,и их подвигах.Киевские былины имеют героический характер.Главное предназначение богатырей - стоять на рубежах Русской земли 3)Былины новгородского цикла связаны с жизнью этого богатого,пестрого торгового центра.В былине "Садко-богатый гость" герой не воин,а купец,побывавший у Царя морского на дне моря.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На литературу древней РУСИ произведений ФОЛЬКЛОРА записи XVIII-XIX ВЕКОВ на рубежах Русской ЗЕМЛИ Садко-богатый ГОСТЬ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте и запишите предложения по любому цветочеке
Ответить
Русский язык
Найди в предложениях необщеупотребительные слова. Впиши эти слова в поле ввода в той же форме, в какой они даны в тексте. Одна радость в балан...
Ответить
Математика
Мастерская переплела 360 книг, переплетая ежедневно 30 книг. Сколько книг она переплетёт за тот же срок, если будет переплетать ежедневно по 40 книг?
Ответить
Химия
Определите молекулярную формулу углеводорода с массовой долей углерода 85,7%. Отно??ительная плотность данного вещества по водороду равна 14
Ответить
Физика
Тяжелый шарик на нити вращается в горизонтальной плоскости так, что нить описывает коническую поверхность. Определить длину нити l, если частота вр...
Ответить