срочно!!! Выпишите несогласованные определения с гл. словом 1)Народная поэзия ока??ала значительное влияние на литературу Древней Руси. Древнейшие записи произведений фольклора относятся к XVII веку ,а основные материалы соста...
Русский язык
срочно!!! Выпишите несогласованные определения с гл. словом 1)Народная поэзия ока??ала значительное влияние на литературу Древней Руси. Древнейшие записи произведений фольклора относятся к XVII веку ,а основные материалы составляют записи XVIII-XIX веков. Однако народная поэзия в средневековую эпоху проходила через века ,почти не меняясь. 2)Былины-героические эпические песни,повествующие о богатырях,наделенных огромной физической мощью,и их подвигах.Киевские былины имеют героический характер.Главное предназначение богатырей - стоять на рубежах Русской земли 3)Былины новгородского цикла связаны с жизнью этого богатого,пестрого торгового центра.В былине "Садко-богатый гость" герой не воин,а купец,побывавший у Царя морского на дне моря.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На литературу древней РУСИ произведений ФОЛЬКЛОРА записи XVIII-XIX ВЕКОВ на рубежах Русской ЗЕМЛИ Садко-богатый ГОСТЬ
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