СРОЧНО x+0,6x-0,8x=48

СРОЧНО x+0,6x-0,8x=48

Ответ(ы):

Ответил Гость:
X+0,6x-0,8x=48 X+0,6x-0,8x-48=0 0,8x-48=0 0,8x=48 X=60
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