Срочно! Заранее спасибо. Кто не участвовал в Невской битве? А) Гаврило Олексич ??) Александр Невский В) Савва Г) Пётр Ослядюкови

История

Срочно! Заранее спасибо. Кто не участвовал в Невской битве? А) Гаврило Олексич ??) Александр Невский В) Савва Г) Пётр Ослядюкови

Автор: Гость