Срочно! Заранее спасибо. Кто не участвовал в Невской битве? А) Гаврило Олексич ??) Александр Невский В) Савва Г) Пётр Ослядюкови

История
Срочно! Заранее спасибо. Кто не участвовал в Невской битве? А) Гаврило Олексич ??) Александр Невский В) Савва Г) Пётр Ослядюкови
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) Савва он не участвовал в невской битве
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