СРОЧНО!!! Здравствуйте, напишите пожалуйста примеры на Салт етістік и Сабақты етістік. . И что бы были слова биыл, күздігүні, алғы сөз,баспасөз, Ақтөбе,алдаркөсе.Заранее спасибо

Қазақ тiлi

СРОЧНО!!! Здравствуйте, напишите пожалуйста примеры на Салт етістік и Сабақты етістік. . И что бы были слова биыл, күздігүні, алғы сөз,баспасөз, Ақтөбе,алдаркөсе.Заранее спасибо

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