СРОЧНО!!! Здравствуйте, напишите пожалуйста примеры на Салт етістік и Сабақты етістік. . И что бы были слова биыл, күздігүні, алғы сөз,баспасөз, Ақтөбе,алдаркөсе.Заранее спасибо
Қазақ тiлi
СРОЧНО!!! Здравствуйте, напишите пожалуйста примеры на Салт етістік и Сабақты етістік. . И что бы были слова биыл, күздігүні, алғы сөз,баспасөз, Ақтөбе,алдаркөсе.Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биыл мектепке барады - салт етістік. Күздігүні егін(ді)орады - сабақты етістік. Алғы сөзде айтылған. - салт етістік, Баспасөзде жұмыс істейді. - салт етістік. Ақтөбені мақтады. - сабақты етістік. Алдакөсені біледі. - сабақты етістік.
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