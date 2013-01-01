Срочно!!!!1. Папа Серёжи и Нади предлагает тебе решить, верны ли эти утверждения. Обведи да или нет. 1) Миллионы людей на нашей планете ликовали, уз нав о запуске Советским Союзом в 1957 году первого искусственого с...

Срочно!!!!1. Папа Серёжи и Нади предлагает тебе решить, верны ли эти утверждения. Обведи да или нет. 1) Миллионы людей на нашей планете ликовали, уз нав о запуске Советским Союзом в 1957 году первого искусственого спутника Земли. Да. Нет. 2) Уже в 1930-е годы на реке Енисей в Сибири была сооружена Красноярская ГЭС. Да. Нет. 3) Загрязнение окружающей среды беспокоило многих людей в СССР. Да. Нет. 2.Поставь на "ленте времени" годы создания и распада СССР. . . 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013 . . Нужно к четвергу