СРОЧНО!!!!!ДАЮ 25 БАЛЛОВ!!!!! Хорошо ли понимался древнеболгарский язык читателям того времени?

С принятием христианства (988 год) из славянской Болгарии, переживавшей в то время культурный расцвет, на Русь были привезены книги. Часть книг переписывалась с болгарских на Руси. Древнеболгарский язык, называвшийся на Руси церковнославянским, потому что на нем писались богослужебные книги, был близок древнерусскому и хорошо понимался русскими читателями того времени.