СРОЧНО!!!Два (две) или двое? Распределите существительные по группам: 1)сочетающиеся с обоими числительными; 2)сочетающиеся только с числительными два (две); 3)сочетающиеся с числительным двое; 4)не сочетающиеся ни с одним из числительных. Слова. Стул, парта, пёс, волк, собака, волчонок, сани, брат, сестра, заключение, вывод, гордость, нежность, убеждение, мысль, очки, очко, щека, брови, дети, часы. Два стула. Две сестры. Два заключения. Два вывода. Две гордости. Две нежности. Два убеждения . Две мысли. Двое очков. Два очка. Две щеки. Две брови. Двое детей . Двое часов. Две парты. Два пса. Две собаки. Два волчонка. Двое саней. Два брата.