СРОЧНО!!!!Эссе на тему : "Народ должен защищать закон, как свой оплот, как охранительную свою стену".

Народ должен защищать закон, как свой оплот, как охранительную свою стену. Потому что закон гарантирует народу его права, то есть защищает народ от произвола. В политике и юриспруденции закон - это набор правил или норм поведения, который определяет, предписывает, разрешает или запрещает определённые отношения между людьми, организациями и государством, обеспечивает методы непредвзятого обращения с этими людьми, а также наказания для тех, кто не следует установленным правилам поведения. В человеческом обществе закон устанавливает формальный режим, который упорядочивает виды человеческой деятельности и человеческие отношения методом систематического применения силы со стороны политически организованного общества. И напиши свой вывод .