срочно!Какие монеты могли быть в кошельке Ивана Калиты?Сообщение .

срочно!Какие монеты могли быть в кошельке Ивана Калиты?Сообщение .

Ответ(ы):

Ответил Гость:
огромные золотые арапрвпроваовыывшщово
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