Срочно!Какое слово в ряду является лишним ? Свой выбор обоснуйте . 1. Земский собор - Сенат - Синод 2. П.А Румянцев - река Ларга - А.В Суворов 3 . И.И Шувалов - основание Московского университета - Г.А Потёмкин 4. Екатерина 2 - "Жалованная грамота дворянству" - Павел 1 5. Битва при Кунерсдорфе - Прутский поход - битва при Лесной