СрочноНа окружности с центром в точке 0 отмечены точки А и В так, что угол АОВ=45 градусов. Длина меньшей из дуг, на которые окружность делится точкам и А и В, равна 36. Найдите длину большей дуги. Должно получитьс...
СрочноНа окружности с центром в точке 0 отмечены точки А и В так, что угол АОВ=45 градусов. Длина меньшей из дуг, на которые окружность делится точкам и А и В, равна 36. Найдите длину большей дуги. Должно получиться 252
Ответ(ы):
Ответил Гость:
угол 45 град это 1/8 окружности, его дуга равна 36,значит остальные 7/8 окружности равны36*7=252