Срочно!!!!!!!!На рисунке изображены параллельные прямые A и B пересечённые прямой C, и отмечены угла альфа и бета. Найдите градусную меру угла альфа, если известно, что он мен ьше угла бета в 1,4 раза.
Срочно!!!!!!!!На рисунке изображены параллельные прямые A и B пересечённые прямой C, и отмечены угла альфа и бета. Найдите градусную меру угла альфа, если известно, что он мен ьше угла бета в 1,4 раза.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Угол альфа и угол бета односторонние углы.Пусть альфа - х, тогда бета - 1,4*х. Односторонние углы в сумме дают 180 градусов.Подставим: х+1,4*х=180 2,4*х=180 делим на 2,4 х = 75 градусов, тобиш альфа равен 75