СРОЧНО.Некоторый прибор состоит из трёх блоков. Если в работе одного из блоковпроисходит сбой, прибор отключается. Вероятность сбоя в течении года для первого блока составляет 0,2, для второго блока – 0,3, а для третьего блока – 0,1. Какова вероятность, что в течение года произойдёт хотя бы одно отключение данного прибора?