СРОЧНОО !!!!!!!! 2. Заказанная работа была выполнена за три дня в первый день было сделано 4/15 всей работы , а во второй 5/12. Какую часть работы выполнили в третий день ? 3. Рабочий зп 4 дня выполнил некоторую работу сдела...

Математика

СРОЧНОО !!!!!!!! 2. Заказанная работа была выполнена за три дня в первый день было сделано 4/15 всей работы , а во второй 5/12. Какую часть работы выполнили в третий день ? 3. Рабочий зп 4 дня выполнил некоторую работу сделав в первый день 3/2 , во второй день 7/40 а в третий 3/8 всей работы . Какую часть работы он выполнил в четвертый день ?

Автор: Гость