СРОЧНОО!!На земельном участке площадью 204 а выращивают картофель и капусту, причём площадь, занятая под картофель, в 5 раз больше площади занятой капустой. Определите площади занятые каждой из этих культур. ИЗМЕНИТЕ УСЛОВИЕ З...

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СРОЧНОО!!На земельном участке площадью 204 а выращивают картофель и капусту, причём площадь, занятая под картофель, в 5 раз больше площади занятой капустой. Определите площади занятые каждой из этих культур. ИЗМЕНИТЕ УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ ТАК ЧТОБЫ ЗАДАЧА РЕШАЛАСЬ ВЫЧИТАНИЕМ

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