СРОЧНОО!!На земельном участке площадью 204 а выращивают картофель и капусту, причём площадь, занятая под картофель, в 5 раз больше площади занятой капустой. Определите площади занятые каждой из этих культур. ИЗМЕНИТЕ УСЛОВИЕ З...
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СРОЧНОО!!На земельном участке площадью 204 а выращивают картофель и капусту, причём площадь, занятая под картофель, в 5 раз больше площади занятой капустой. Определите площади занятые каждой из этих культур. ИЗМЕНИТЕ УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ ТАК ЧТОБЫ ЗАДАЧА РЕШАЛАСЬ ВЫЧИТАНИЕМ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+5x=204, x=204/6=34 - площадь занятая капустой. 34*5=170 - площадь занятая картошкой.
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