СРОЧНОО, ПОМОГИТЕ волна распространяется со скоростью 8м/с длительность цикла равна 2 с. определите длину этой волны и частоту

Физика

СРОЧНОО, ПОМОГИТЕ волна распространяется со скоростью 8м/с длительность цикла равна 2 с. определите длину этой волны и частоту

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