СРОЧНОО, ПОМОГИТЕ волна распространяется со скоростью 8м/с длительность цикла равна 2 с. определите длину этой волны и частоту
Физика
СРОЧНОО, ПОМОГИТЕ волна распространяется со скоростью 8м/с длительность цикла равна 2 с. определите длину этой волны и частоту
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Длинна: 8*2=16 частота 30в сек.
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