СРОЧНООО!!!!!!! ПОМОГИТЕ. Сурок- мастер спать! (За)ляжет (в)норку (с)осени и спит (без)просыпа (до)весны. Желтый суслик может девять месяцев (в)году (не)есть и (не)пить. Ящерица- круглоголовка (в)одну секунду (за)рылась (в)песо...
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СРОЧНООО!!!!!!! ПОМОГИТЕ. Сурок- мастер спать! (За)ляжет (в)норку (с)осени и спит (без)просыпа (до)весны. Желтый суслик может девять месяцев (в)году (не)есть и (не)пить. Ящерица- круглоголовка (в)одну секунду (за)рылась (в)песок. Песчаный удавчик умеет ползать (под)писком также легко,как рыба плавать (в)воде. Спишите раскрывая скобки Докажите что вы правильно выполнили задание подчеркните глаголы в неопределённой форме Укажите время других глаголов устно образуйте формы времени от выделенных глаголов настоящее прошедшее будущее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заляжет в норку с осени и спит(настоящее)без просыпа до весны. Желтый суслик может девять месяцев в году не есть и не пить. Ящерица- круглоголовка в одну секунду зарылась(прошедшее)в песок. Песчаный удавчик умеет(настоящее) ползать под писком также легко,как рыба плавать в воде. Неопределённая форма: есть, пить, ползать, плавать.
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