Срочноооо! Паскаль В двумерном массиве b найти кол во отрицательных и сумму положительных. в конце вывести массив в виде матрицы.

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Срочноооо! Паскаль В двумерном массиве b найти кол во отрицательных и сумму положительных. в конце вывести массив в виде матрицы.

Автор: Гость