Срочноооо! Паскаль В двумерном массиве b найти кол во отрицательных и сумму положительных. в конце вывести массив в виде матрицы.

Гость: Гость:

Const m=5; n=8; var b:array[1..m,1..n] of integer; i,j,ko,sp:integer; begin Randomize; ko:=0; sp:=0; for i:=1 to m do for j:=1 to n do begin b[i,j]:=Random(51)-20; if b[i,j]>0 then sP:=sp+b[i,j] else if b[i,j]<0 then Inc(ko) end; Writeln('Сумма положительных элементов равна ',sp); Writeln('Количество отрицательных элементов равно ',ko); Writeln('Исходный массив'); for i:=1 to m do begin for j:=1 to n do Write(b[i,j]:4); Writeln end end. Пример работы программы Сумма положительных элементов равна 382 Количество отрицательных элементов равно 13 Исходный массив -6 13 10 2 -14 14 28 28 5 7 26 -8 26 24 7 27 15 -9 -13 28 4 12 9 -12 -2 -9 20 10 -16 8 -10 2 30 -10 -9 -10 2 2 0 23