Срочноооо! Паскаль В двумерном массиве b найти кол во отрицательных и сумму положительных. в конце вывести массив в виде матрицы.

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Срочноооо! Паскаль В двумерном массиве b найти кол во отрицательных и сумму положительных. в конце вывести массив в виде матрицы.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Const   m=5;   n=8; var   b:array[1..m,1..n] of integer;   i,j,ko,sp:integer; begin   Randomize;   ko:=0; sp:=0;   for i:=1 to m do     for j:=1 to n do begin       b[i,j]:=Random(51)-20;       if b[i,j]>0 then sP:=sp+b[i,j]       else         if b[i,j]<0 then Inc(ko)       end;   Writeln('Сумма положительных элементов равна ',sp);   Writeln('Количество отрицательных элементов равно ',ko);   Writeln('Исходный массив');   for i:=1 to m do begin     for j:=1 to n do Write(b[i,j]:4);     Writeln   end end. Пример работы программы Сумма положительных элементов равна 382 Количество отрицательных элементов равно 13 Исходный массив   -6  13  10   2 -14  14  28  28    5   7  26  -8  26  24   7  27   15  -9 -13  28   4  12   9 -12   -2  -9  20  10 -16   8 -10   2   30 -10  -9 -10   2   2   0  23
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