СРОЧНОООО! ПОЖАЛУЙСТАА Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями f(x)=x^2-2x+5, п??ямой x=0 и касательной к графику f(x) в точке с абсциссой х0=2

Алгебра

СРОЧНОООО! ПОЖАЛУЙСТАА Вычислите площадь фигуры ограниченной линиями f(x)=x^2-2x+5, п??ямой x=0 и касательной к графику f(x) в точке с абсциссой х0=2

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