СРОЧНООООО на языке кореных житилей- ненцев название данного полуострова означает край земли.А русские говорят.Полуостров сам заявляет о своей величие.КАк полезные ископаемые добываеют на данном полуострове. Варианты ответа:1 ...

География

СРОЧНООООО на языке кореных житилей- ненцев название данного полуострова означает край земли.А русские говорят.Полуостров сам заявляет о своей величие.КАк полезные ископаемые добываеют на данном полуострове. Варианты ответа:1 газ ,нефть,2 Каменный и бурый уголь,3 Полиметаллические руды

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