СРОЧНОООООО какое количество теплоты требуется для нагревания керпича массой 4 кг. от 15 до 30 °с
Физика
СРОЧНОООООО какое количество теплоты требуется для нагревания керпича массой 4 кг. от 15 до 30 °с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=C*m*(t2-t1); Q=880Джкг*градус*4кг*(30 градусов-15градусов)= 52800Дж=52,8кДж;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите пожалуйста: Три точки K M P лежат на одной прямой. Известно , что KP=19см PM=27см. Какой может быть длина отрезка KM?
Английский язык
Математика
В одной коробке носки голубые,а в другой белые.голубых носков на 20 пар больше, чем ??елых ,а всего в двух коробках 84 пары носков. сколько пар нос...