СРОЧНОООООО какое количество теплоты требуется для нагревания керпича массой 4 кг. от 15 до 30 °с

Физика

СРОЧНОООООО какое количество теплоты требуется для нагревания керпича массой 4 кг. от 15 до 30 °с

Автор: Гость