СРОЧНОООООООО!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ ПЛИИИИИИИИЗ!!!!!! Из предложений выпишите глагол, упо??реблённый в форме повелительного наклонения. Предложения: "Даже если где-то недалеко истекает кровью сбитый машиной щенок или отчаянно мя...
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СРОЧНОООООООО!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ ПЛИИИИИИИИЗ!!!!!! Из предложений выпишите глагол, упо??реблённый в форме повелительного наклонения. Предложения: "Даже если где-то недалеко истекает кровью сбитый машиной щенок или отчаянно мяукает от голода и страха выброшенный кем-то крошечный котёнок. Вспомните, сколько раз вы проходили мимо подвала вашего дома, в котором умирают от голода кошки, спешили пробежать мимо мальчишек, которые пинают бездомную собаку?"
Ответ(ы):
Гость:
Этот глагол - вспомните
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