СРОЧНОООО,СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ ЧЕМ УДОБЕН МОЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН?СРОЧНО МНЕ НА СЕГОДНЯ,БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА!ДАМ 45 БАЛЛОВ

Мобильный телефон в первую очередь -это средство связи. Если раньше что бы узнать есть ли,например,друг дома надо было пойти к нему,а если его нет уйти обратно. Мобильный телефон сохраняет время и позволяет нам общаться с человеком вне зависимости от того где он находится. Также в мобильные телефоны,чаще всего смартфоны,встроены поисковики, если нас что то интересует мы можем это узнать и так далее. Также в телефонах есть камеры, приложения,развлечения и смс. Таким образом мобильный телефон,объединяет всех нас и позволяет общаться нам на любом расстоянии,сокращает и сохраняет наше время и упрощает нашу жизнь