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Срочно...помогите! Как роскрыть дужки... -(а-4)
Срочно...помогите! Как роскрыть дужки... -(а-4)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Перед скобками ст оит знак минус поэтому знак в скобках нужно поменять на противоположный будет а+4
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