Срочно!!!!!!!!!помогите пожалуйста транскрипция к слову frind
Разное
Срочно!!!!!!!!!помогите пожалуйста транскрипция к слову frind
Ответ(ы):
Гость:
незачто
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Match the items in column A those in column B then say which action happened first. Tracy served dinner.. After the film had ended.... She had rea...
Разное
Все ли слова в каждой строчке можно назвать родствеными?почему?зартшите их и выделите в них обущую часть знаком1.Лето,лететь,летний,летом.2.Гора,го...
Разное
3. Что является основной для комбинирования производства в чёрной и цветной металлургии? (Желательно покороче, но с основной мыслью) ...
Разное
Используя значения выражений первого столбика вычислите значения выражений второго столбика пример 3*47=141 6*47 =2*3*47=2*(3*47)=2*141=282 вот так...
Разное
Разберитесь предложение по членам.Яркая звезда горела над сонным озером.В лесной чаще медведь лакомится диким мёдом.
Разное
Муж, жена и двое детей должны переправиться на противоположный берег реки при помощи лодки. Муж и жена весят по 100 кг, а дети по 50 кг, как им быт...