СРОЧНО!!!Помогите пожалуйста. Заранее спасибо.Установите соответствие между датами и событиями. Получившуюся последовательность цифр запишите в таблиц у. Даты События. А) 1200 год до н.э. 1) начало похода Але...

СРОЧНО!!!Помогите пожалуйста. Заранее спасибо.Установите соответствие между датами и событиями. Получившуюся последовательность цифр запишите в таблиц у. Даты События. А) 1200 год до н.э. 1) начало похода Александра Б) 594 год до н.э. Македонского на Восток. В) 480 год до н.э. 2) начало похода царя Ксеркса Г) 334 год до н.э. против Греции. 3)начало Троянской войны. 4) начало правления Солона в Афинах.