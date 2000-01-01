Срочно!!сижу на экзамене!!пожалуйста Длина окружности основания цилиндра равна 2 площадь боковой поверхности 16 найти высоту цилиндра

Разделив площадь боковой поверхности на высоту, получишь длину основания, а фактически - длину окружности основания цилиндра.Осталось разделить длину окружности на величину "пи" (3,14), чтобы получить диаметр. 1) 16*3,14/2 = 8*3,14 2) 8*3,14/3,14 = 8