СРОЧНОСРОЧНОСРОЧНО! при деление x на 12 получилось 11 5/12 найти число x это дроби прос??ите,что так мало баллов,просто у меня их нету больше
Математика
СРОЧНОСРОЧНОСРОЧНО! при деление x на 12 получилось 11 5/12 найти число x это дроби прос??ите,что так мало баллов,просто у меня их нету больше
Ответ(ы):
Гость:
X=12*11+5 Тогда получается X=137
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