СРОЧНОСРОЧНОСРОЧНО! при деление x на 12 получилось 11 5/12 найти число x это дроби прос??ите,что так мало баллов,просто у меня их нету больше

Математика

СРОЧНОСРОЧНОСРОЧНО! при деление x на 12 получилось 11 5/12 найти число x это дроби прос??ите,что так мало баллов,просто у меня их нету больше

Автор: Гость