СРООЧНО! ПОЖАЛУЙСТА! 1)Подъезжая к остановке, автобус тормозит и, проехав равнозамедлено 50 м, останавливается. Сколько времени продолжалось торможение, если за последнюю секу нду автобус проехал 0,5м? 2)Шары массо...

СРООЧНО! ПОЖАЛУЙСТА! 1)Подъезжая к остановке, автобус тормозит и, проехав равнозамедлено 50 м, останавливается. Сколько времени продолжалось торможение, если за последнюю секу нду автобус проехал 0,5м? 2)Шары массой 1 и 0,5 кг движутся навстречу друг другу со скоростями 20 и 10 м/с соответственно. Определить скорость совместного движения шаров после абсолютно неупругого удара. 3)Какая работа совершается экскалатором метрополитена по подъему человека массой 80 кг на высоту 20 м? Ответ в кДж.