Сроочнооооо!!!помогите!!!Слово отвечающее на вопрос когда из слова виноград из 4 бу??в должен быть текст,слово отвечающее на вопрос ещё не время из 4 букв
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Сроочнооооо!!!помогите!!!Слово отвечающее на вопрос когда из слова виноград из 4 бу??в должен быть текст,слово отвечающее на вопрос ещё не время из 4 букв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если из слова виноград 4 буквы, то слово град
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