СРОООЧНО!!! Составьте хар-ку одной из отраслей машиностроения по плану а)значение ??ля экономики; б)факторы размещения; в)основные районы концентрации предприятий

География
СРОООЧНО!!! Составьте хар-ку одной из отраслей машиностроения по плану а)значение ??ля экономики; б)факторы размещения; в)основные районы концентрации предприятий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морское и речное судостроение.   А) Значение для народного хозяйства – огромное. Судоходство – одно из самых важных направлений экономики страны. Тонны грузов перемещаются по воде из одной точки страны в другую. По каналам морской торговли ежегодно перевозят товары стоимостью более 1,5 млрд долл. А в суммарном мировом грузообороте доля морского транспорта составляет 62 %. Б) Факторы размещения: -концентрируются в районах побережий, речных портов; -ориентированы на металлургические базы, кооперирование; -ориентация на научный потенциал; В) Основные районы концентрации предприятий:  Калининград, Выборг, Санкт – Петербург, Мурманск, Архангельск, Северодвинск, Рыбинск, Кострома, Бор, Нижний Новгород, Пермь, Зеленодольск, Навашино, Волгоград, Цимлянск, Керчь, Севастополь, Феодосия, Астрахань, Красноярск, Благовещенск, Николаевск – на- Амуре, Комсомольск- на -Амуре, Хабаровск, Владивосток.

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