СРООООЧНООООО ПОМОГИТЕ У фрагменті ДНК знайдено 1040 гуанінових нуклеотидів , що становить 26 % від загальної кількості. нуклеотидів. Визначте: 1) скільки в даному фрагменті міститься аденінових, цитозинових, тимінових нуклеот...
Биология
СРООООЧНООООО ПОМОГИТЕ У фрагменті ДНК знайдено 1040 гуанінових нуклеотидів , що становить 26 % від загальної кількості. нуклеотидів. Визначте: 1) скільки в даному фрагменті міститься аденінових, цитозинових, тимінових нуклеотидів? 2) яка довжина даного фрагмента молекули ДНК? 3) яка маса даного фрагмента молекули ДНК? (Один нуклеотид має молекулярну масу в середньому 345 і довжина однієї комплементарної пари дорівнює 0,34 нм).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г=Ц=1040=26% 1)А+Т=100-(26+26)=48% А=Т=48/2=24%=960 нуклеотидів 2)1040+960=2000 нуклеотидів L=2000*0,34=680 нм 3)2000*2=4000нуклеотидів m=4000*345=1380000
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