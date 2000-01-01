СРООООЧНООООО ПОМОГИТЕ У фрагменті ДНК знайдено 1040 гуанінових нуклеотидів , що становить 26 % від загальної кількості. нуклеотидів. Визначте: 1) скільки в даному фрагменті міститься аденінових, цитозинових, тимінових нуклеот...

Биология

СРООООЧНООООО ПОМОГИТЕ У фрагменті ДНК знайдено 1040 гуанінових нуклеотидів , що становить 26 % від загальної кількості. нуклеотидів. Визначте: 1) скільки в даному фрагменті міститься аденінових, цитозинових, тимінових нуклеотидів? 2) яка довжина даного фрагмента молекули ДНК? 3) яка маса даного фрагмента молекули ДНК? (Один нуклеотид має молекулярну масу в середньому 345 і довжина однієї комплементарної пари дорівнює 0,34 нм).

Автор: Гость