Сшили 25 плащей расходуя по 4 метра ткани на каждый плащ.Сколько плащей можно сшить из такого же куска ткани если расходовать по 5 метров на каждый плащ?

Математика

Сшили 25 плащей расходуя по 4 метра ткани на каждый плащ.Сколько плащей можно сшить из такого же куска ткани если расходовать по 5 метров на каждый плащ?

Автор: Гость