Сшили 25 плащей расходуя по 4 метра ткани на каждый плащ.Сколько плащей можно сшить из такого же куска ткани если расходовать по 5 метров на каждый плащ?

Математика
Сшили 25 плащей расходуя по 4 метра ткани на каждый плащ.Сколько плащей можно сшить из такого же куска ткани если расходовать по 5 метров на каждый плащ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4х25=100(м) 2)100/5=20(плащей) Ответ:20 плащей
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