Сшили 30 платьев израсходовав на каждое 4 метра шелка.Сколько же метров шелка израсходовали на юбки.На каждую юбку ушло на 1 метр 50 сантиметров меньше шелка чем на платье. Сколько юбок сшили
Математика
Сшили 30 платьев израсходовав на каждое 4 метра шелка.Сколько же метров шелка израсходовали на юбки.На каждую юбку ушло на 1 метр 50 сантиметров меньше шелка чем на платье. Сколько юбок сшили
Ответ(ы):
Гость:
1) 30*4=120(м)-пошло на пошив платьев. 2) 400-150=250см=2,5м - идет на пошив юбки. 3) 120:2,5=48(юб.)-пошили из такого же количества шелка
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