Сшили 30 платьев израсходовав на каждое 4 метра шелка.Сколько же метров шелка израсходовали на юбки.На каждую юбку ушло на 1 метр 50 сантиметров меньше шелка чем на платье. Сколько юбок сшили

Математика

Сшили 30 платьев израсходовав на каждое 4 метра шелка.Сколько же метров шелка израсходовали на юбки.На каждую юбку ушло на 1 метр 50 сантиметров меньше шелка чем на платье. Сколько юбок сшили

Автор: Гость