Стаканы на бумаге. На столе на некотором расстоянии друг от друга (15-20см) стоят 2 ст??кана. Есть лист (А4), который нужно положить на эти 2 стакана и сверху на него поставить третий стакан (между двумя) так, что бы лист не пр...

Физика

Стаканы на бумаге. На столе на некотором расстоянии друг от друга (15-20см) стоят 2 ст??кана. Есть лист (А4), который нужно положить на эти 2 стакана и сверху на него поставить третий стакан (между двумя) так, что бы лист не прогнулся до стола). ❤️

Автор: Гость