Стаканы на бумаге. На столе на некотором расстоянии друг от друга (15-20см) стоят 2 ст??кана. Есть лист (А4), который нужно положить на эти 2 стакана и сверху на него поставить третий стакан (между двумя) так, что бы лист не пр...
Физика
Стаканы на бумаге. На столе на некотором расстоянии друг от друга (15-20см) стоят 2 ст??кана. Есть лист (А4), который нужно положить на эти 2 стакана и сверху на него поставить третий стакан (между двумя) так, что бы лист не прогнулся до стола). ❤️
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно так поставить стакан ( лист бумаги сверни в гармошку и все получится)!
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