Стаканы на бумаге. На столе на некотором расстоянии друг от друга (15-20см) стоят 2 ст??кана. Есть лист (А4), который нужно положить на эти 2 стакана и сверху на него поставить третий стакан (между двумя) так, что бы лист не пр...

Физика
Стаканы на бумаге. На столе на некотором расстоянии друг от друга (15-20см) стоят 2 ст??кана. Есть лист (А4), который нужно положить на эти 2 стакана и сверху на него поставить третий стакан (между двумя) так, что бы лист не прогнулся до стола). ❤️
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно так поставить стакан ( лист бумаги сверни в гармошку и все получится)!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите с номером 11 и номером 13, отдаю все баллы
Ответить
Математика
В одну чашу весов положили мешок с крупой и гирю 2кг ,а на другую чашу поставили для равновесия 3гири по 5 кг .найди массу мешка с крупой
Ответить
История
Тема: создание военных блоков(Название,Образование,Страны-участники) ОСЕНЬ СРОЧН?? НАДО ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ
Ответить
География
Что называют климатом???
Ответить
Математика
Розв'яжи рівняння(завдання 8)
Ответить