Стальной баллон,оборудованный манометром,вмещает жатый газ.При 10С манометр показывает давления 0.26 МПа,а при 32С 0. 28 МПа. Определить за этими данными термические коэффициент давления.

Физика

Стальной баллон,оборудованный манометром,вмещает жатый газ.При 10С манометр показывает давления 0.26 МПа,а при 32С 0. 28 МПа. Определить за этими данными термические коэффициент давления.

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